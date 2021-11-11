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SARIGÜL TÜRKİYE DEMOKRASİSİNE KİMSE DİŞ GEÇİREMEZ - Son Dakika

SARIGÜL TÜRKİYE DEMOKRASİSİNE KİMSE DİŞ GEÇİREMEZ

11.11.2021 15:01

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Herkes bilsin ki Türkiye demokrasisine kimse diş geçiremez. Diğer muhalefet partileri Amerika'dan neden korkuyorlar, neden bu konuda başkaldırmıyorlar Biz Amerika'dan da Avrupa Birliği'nden de korkmayız" dedi.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Herkes bilsin ki Türkiye demokrasisine kimse diş geçiremez. Diğer muhalefet partileri Amerika'dan neden korkuyorlar, neden bu konuda başkaldırmıyorlar Biz Amerika'dan da Avrupa Birliği'nden de korkmayız" dedi.

TDP lideri Mustafa Sarıgül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Sarıgül, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sarıgül, 'Bir muhalefet partisi Amerika Birleşik Devletleri'nden destek aldı' iddiasına yönelik soruya, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bir konuşmasında Türkiye'deki muhalefet partilerine destek vermek gerektiğini söylediğini hatırlatarak, bu konunun üzerine gitmeye devam edeceğini kaydetti.

Türkiye'nin demokrasisine kimsenin müdahale etme hakkının olmadığını söyleyen Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi'nin ana fikri tam bağımsız Türkiye'dir. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokrasisine kimsenin müdahale etmesine asla izin vermeyiz. ABD Başkanı bir konuşmasında Türkiye'deki muhalefet partilerine destek vermek gerektiğini söyledi. İfadesi aynen böyleydi. Bizim partimizden başka bu konunun üzerine giden olmadı. Bu konunun üzerine yoğun bir şekilde gittim ve gitmeye devam ediyorum. ABD Başkanı bilmelidir ki Türkiye'nin demokrasisine kendileri değil hiç kimse müdahale edemez. Bizler bu kadar emek harcarken yarın iktidara geldiğimizde ABD destekledi gibi bir şaibeyi biz parti olarak kaldıramayız. Her yerde bunu söylüyoruz; ne Amerika Birleşik Devletleri ne Avrupa Birliği Türkiye'nin demokrasisine müdahale edemez. Seçimle gelen iktidar seçimle de gider. Demokrasi bu nedenle vardır. Herkes bilsin ki Türkiye demokrasisine kimse diş geçiremez. Diğer muhalefet partileri Amerika'dan neden korkuyorlar, neden bu konuda başkaldırmıyorlar Biz Amerika'dan da Avrupa Birliği'nden de korkmayız diye konuştu.

SARIGÜL TÜRKİYE DEMOKRASİSİNE KİMSE DİŞ GEÇİREMEZ
SARIGÜL TÜRKİYE DEMOKRASİSİNE KİMSE DİŞ GEÇİREMEZ
SARIGÜL TÜRKİYE DEMOKRASİSİNE KİMSE DİŞ GEÇİREMEZ
SARIGÜL TÜRKİYE DEMOKRASİSİNE KİMSE DİŞ GEÇİREMEZ

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Değişim Partisi, Muhalefet, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIGÜL TÜRKİYE DEMOKRASİSİNE KİMSE DİŞ GEÇİREMEZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SARIGÜL TÜRKİYE DEMOKRASİSİNE KİMSE DİŞ GEÇİREMEZ - Son Dakika
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