SARIGÜL: TÜRKİYE'M 250 BİN ÜZERİNDEKİ KADER MAHKUMLARINA KUCAK AÇMALI - Son Dakika
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SARIGÜL: TÜRKİYE'M 250 BİN ÜZERİNDEKİ KADER MAHKUMLARINA KUCAK AÇMALI

03.05.2022 17:07

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü, adil ve şefkatlidir.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü, adil ve şefkatlidir. 4,5 milyon Suriyeliye bakan benim Türkiye'm, 250 binin üzerindeki kader mahkumlarına da kucak açmalıdır' dedi.

İl ve ilçe teşkilatlarındaki partililerle bayramlaşmak için kente gelen TDP Genel Başkanı Sarıgül, Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsü önünde af çağrısı ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mahkum yakınlarından aldığı bilgilerle 9 Nisan'da başlattığı af çağrısıyla ülkedeki birçok cezaevini dolaştığını belirten Sarıgül, 'Toplumun son derece gergin ve mutsuz olduğunu görüyorum. Cezaevleri son derece dolu. Kapasitesi 270 bin olan cezaevlerimizde şu anda 300 binin üzerinde mahkum bulunmakta. Cezaevlerinde özellikle annelerinin yanında bekleyen çocuklar var. Pandemi koşulları nedeniyle yargılanmaların çok hızlı yapıldığı ve bazı şeylerin gözden kaçtığı bilgilerini almaktayız. Toplumsal barışa ve kardeşliğe ihtiyacımız var' dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü, adil ve şefkatli olduğuna vurgu yapan Sarıgül, 'Çocuklar, anneler ve babalar için af istiyoruz. Siyasi değil vicdani olarak herkesi 'Toplumsal barış, kardeşlik ve hukuk için affet Türkiye'm' demeye çağırıyorum. Bu çağrımız; gönülleri alma, yaraları sarma çağrısıdır. İnşallah gülmeyen yüzleri güldürelim, toplumdaki gerginliği ortadan kaldıralım. 4,5 milyon Suriyeliye bakan benim Türkiye'm, 250 binin üzerindeki kader mahkumlarına da kucak açmalıdır. Bu mahkumlar çıktığında da onları gerek iş desteği gerekse de psikolojik ve ekonomik desteğiyle toplum ile kaynaştırmalıyız? diye konuştu.

SARIGÜL: TÜRKİYE'M 250 BİN ÜZERİNDEKİ KADER MAHKUMLARINA KUCAK AÇMALI
SARIGÜL: TÜRKİYE'M 250 BİN ÜZERİNDEKİ KADER MAHKUMLARINA KUCAK AÇMALI
SARIGÜL: TÜRKİYE'M 250 BİN ÜZERİNDEKİ KADER MAHKUMLARINA KUCAK AÇMALI
SARIGÜL: TÜRKİYE'M 250 BİN ÜZERİNDEKİ KADER MAHKUMLARINA KUCAK AÇMALI
SARIGÜL: TÜRKİYE'M 250 BİN ÜZERİNDEKİ KADER MAHKUMLARINA KUCAK AÇMALI

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SARIGÜL: TÜRKİYE'M 250 BİN ÜZERİNDEKİ KADER MAHKUMLARINA KUCAK AÇMALI - Son Dakika
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