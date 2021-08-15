SARIGÜL: ÜLKEDE AFET OLSUN, BİR PARTİ OY KAYBETSİN, BİZ OY ALALIM MANTIĞINDA DEĞİLİZ - Son Dakika

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, beraberindeki heyet ile birlikte bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Türkiye'de son zamanlarda meydana gelen yangın ve sel afetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, 'Efendim ülkede sıkıntı olsun, ülkede yangınlar çıksın, seller olsun da bir siyasi parti oy kaybetsin de biz oy alalım mantığında olan bir siyasi parti değiliz" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere uçakla Muş'a geldi. Sultan Alparslan Havalimanı'nda karşılanan Sarıgül ile beraberindeki heyet, il başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi. Burada ziyaret sebebi ve partisinin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Sarıgül, ülkede meydana gelen yangın ve sel gibi afetlerden dolayı üzgün olduklarını belirtti. Özellikle sosyal medya üzerinden yangın ve sel afetlerine ilişkin yapılan olumsuz paylaşımlara tepki gösteren Sarıgül, vatandaşları sorumluluğunun bilinci içinde sakin olmaya davet etti. Topluluğun bilinci içerisinde olan bir parti olduklarını ifade eden Sarıgül, 'Yangının üzerine benzinle giden bir siyasi parti değiliz. Keşke o sel olmasaydı, orada giden canlarımız var. Biz, şu anda sel felaketi ve yangın üzerinden oy devşirmesi yapacak vicdansız bir parti değiliz" diye konuştu.

Yangın ve sel gibi doğal afetlerin meydana geldiği bölgelerde önemli sıkıntıların var olduğunu ancak bu sıkıntıları konuşulacak zamanın bugün olmadığını belirten Sarıgül, 'Oradaki yaraları sardıktan sonra eksikler ne varsa, bir daha ki dönem bunların olmaması için arkadaşlarımız genel merkezde geniş çaplı çalışarak, bu konudaki raporları hazırlıyorlar. Ama biz sorumluluğumuzun bilince olan bir siyasi partiyiz. Efendim ülkede sıkıntı olsun, ülkede yangınlar çıksın, seller olsun da bir siyasi parti oy kaybetsin de biz oy alalım mantığında olan bir siyasi parti değiliz. Keşke bu yangınlar olmasaydı, ciğerlerimiz yanmasaydı. Keşke sel olmasaydı da biz bu konuşmaları yapmasaydık" dedi.

Vatandaşların tahriklere kapılmamasını, aklıselim davranmasını önemle beklediğini belirten Sarıgül, 'Hiçbir provokatif harekete Türkiye Değişim Partili arkadaşlarımız asla ve asla katılmayacaktır. Biz önce ülkemizin mutlu olmasını isteriz. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak önce devletimizin mutlu olmasını arzu eden, sonra da partimizin mutlu olmasını arzu ederiz. Bizim için her zaman önce ülkemiz gelir, sonra partimiz gelir. O nedenle ben bütün yurttaşlarımızı sorumluluğunun bilinci içinde bir kez daha sakin olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Sarıgül'ün konuşmasının ardından bir konuşma yapan Türkiye Değişim Partisi Muş İl Başkanı Tuncer Yıldırım, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Buradaki buluşma sonrasında Sarıgül ile partilileri, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere parti binasından ayrıldı.