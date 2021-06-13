Sarıgül'ün sandalyeye çıkarak verdiği mesaj gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez - Son Dakika

Şu sıralar ilçe kongrelerini tamamlamak üzere olan ve temmuz ayı içinde de il kongrelerini tamamlayarak büyük kurultayla birlikte kulvara girecek olan Türkiye Değişim Partisi'nde çalışmalar son sürat devam ediyor.

MESAJI VERİP SANDALYEDEN İNDİ

Genel Başkan Mustafa Sarıgül, iddialı açıklamalarına her geçen gün yenilerini eklerken, sosyal medyaya düşen bir video ise kısa sürede gündem oldu. Sarıgül'ün bir sandalye üzerinde görüntülendiği videoda, parti taraftarlarına "Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez" mesajı verdiği görülüyor. Sarıgül, konuşmasını yaptıktan sonra ise yanındakiler tarafından sandalyeden indiriliyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Video sosyal medyada kısa sürede büyük ses getirirken, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'ün görüntülerini paylaşan kullanıcılar hesaplarından çok sayıda yorum yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Sözün etkisini artırmak için sandalye üstüne çıkıp konuşmak önemli.

- Trump gibi valla.

- Ampule kafası çarpacak diye çok korktum.