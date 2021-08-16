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SARIGÜL VAN'DA, AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ - Son Dakika

SARIGÜL VAN'DA, AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

16.08.2021 10:56

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, programı kapsamında Van'a geldi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, programı kapsamında Van'a geldi. Sarıgül ziyareti sırasında Afganistan'daki gelişmelere değinerek, Buradan Ankara'ya sesleniyorum. Oradaki Mehmetçiklerimizi ve iş insanlarını güvence altına almamız lazım dedi.

Van'a gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin il başkanlığını ziyaret etti ve açılış kurdelesini kesti. Sarıgül, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Afganistan'da yaşanan son gelişmeler ve göç dalgası ile ilgili konuşan Sarıgül, parti olarak Ankara'da büyük bir demokrasi mücadelesi verdiklerini söyledi. Sarıgül, TDP, fazileti ve merhameti savunan, insan haklarına saygıyı en önde tutan partidir. Yeni bir enerjiye, yeni bir hayat sahasına ihtiyaç var. Bu da inşallah partimiz olacaktır. TDP varsa çare vardır, huzur vardır dedi.

'MEHMETÇİĞİMİZİN VE YURTTAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI'

Sarıgül, Bugün Afganistan'da gerçekten önemli gelişmeler var. Buradan Ankara'ya sesleniyorum. Ordaki mehmetçiklerimizi lütfen ve lütfen güvence altına almamız lazım. Oradaki iş insanlarını güvence altına almamız lazım. Afganistan'da, özellikle Türkiye'nin her noktasında, ama Güneydoğu'dan da birçok arkadaşımızın aşını ve işini, çoluğunun, çocuğunun riskini kazanmak için oradaki şirketlerde çalıştıklarını biliyorum. Oradaki yurttaşlarımızın güvence altına alınması şart. ABD'liler, Almanlar, İngilizler 2 ay önceden Afganistan'ı boşaltmaya, kendi iş dünyasındaki, kendi diplomatlarını ve kendi askerlerinin güvenliğini almaya başladılar. Bu konuda gerekiyorsa parlamento acilen toplanmalı, gizli bir oturum yapılmalı ve Afganistan'daki Mehmetçiklerimizin, güvenlik kuvvetlerimizin, aynı zamanda konsolosluklar ve orada çalışan yurttaşlarımızın mutlaka can güvenlikleri en üst düzeyde sağlanmalıdır diye konuştu.

'GÖÇ, TÜRKİYE'Yİ SIKINTIYA SOKUYOR'

Göçün Türkiye'yi önemli ölçüde sıkıntıya soktuğunu anlatan Sarıgül, Göç konusunda barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını elinden bırakmayan Avrupa Birliği'ne sesleniyorum. Kendi vatandaşlarınıza Almanlara, Fransızlara, İngilizlere, İsviçrelilere, Belçikalılara en ufak bir şey olduğu zaman insan hakları diye dünyayı ayağı kaldırıyorsunuz. Afganistan'dan ve Suriye'den gelen göç dalgasına karşı mutlaka evrensel hukuk kuralları devreye girmesi lazım. Böylesine bir ortamda bu kadar göçü sadece ve sadece Türkiyemizin üzerine yıkarak siz Avrupa'dan seyirci olarak kalamazsınız. O nedenle parlamentoda grubu bulunan ve bulunmayan bütün siyasi partileri ortak toplantıya davet ediyorum ve evrensel hukuk kurallarının devreye girmesini, aynı zamanda BM ve AB'deki göç statüsünün de çift taraflı değil, bütün objektif olarak uygulanmasını beklemekteyiz. Böylesine bir göçün Türkiyemizin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan bizim kaldırmamız söz konusu bile değildir. Evet biz medeni insanız. Atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın bize öğrettiği sofra kültürünü paylaşabiliriz. Ama misafiri de ağırlamanın bir zamanı vardır. Özellikle Ankara-Altındağ'da bir evladımızın bir göçmen tarafından bıçaklanarak öldürülmesi bizi gerçekten derinden üzmüştür. Misafir misafirliğini bilmezse bizim yurttaşlarımız yine sabır ve metanetle beklemekte. Ama Türkiye olarak bunun altından kalkamayız. Bir kez daha altını çiziyorum. AB ve BM'nin göç statüsü derhal devreye girmeli diye konuştu.Açıklamanın ardından TDP Van İl Başkanı Vural Bayiri halı ile işlenmiş Sarıgül'ün resmini kendisine hediye etti. Sarıgül'ün buradaki ziyaretinin ardından kara yoluyla Bitlis'e geçeceği belirtildi.

SARIGÜL VAN'DA, AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ
SARIGÜL VAN'DA, AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ
SARIGÜL VAN'DA, AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ
SARIGÜL VAN'DA, AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

Afganistan, Türkiye, GÖÇ, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIGÜL VAN'DA, AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ - Son Dakika


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