Sarıhamzalı Bahadın Barajı tamamlandı

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede içme suyu sıkıntısını Sarıhamzalı Bahadın Barajı ile çözeceklerini bildirdi.

Sarıhamzalı Bahadın Barajı'nda inşaat çalışmalarının tamamlandığını belirten Ekinci, 21 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip barajın, ilçenin içme suyu sıkıntısını çözeceği gibi 11 bin 120 dekar tarım arazisinin de sulanmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Ekinci, baraj inşaatının planlanan tarihten önce tamamlandığını aktararak, "İlçemizin en büyük sıkıntılarından biri içme suyunda yaşanan kesintiler. Vatandaşlarımız bu konuda mağdur oluyor. Belediye çalışanlarımız ile elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yapımı tamamlanan Sarıhamzalı Bahadın Barajı ile bu sıkıntı ortadan kalkacak. Kalıcı çözümlerle tüm sorunları çözerek ilçemize değer katıyoruz." diye konuştu.