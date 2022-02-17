Sarıhamzalı Bahadın Barajı tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıhamzalı Bahadın Barajı tamamlandı

17.02.2022 15:24
Sarıhamzalı Bahadın Barajı tamamlandı

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede içme suyu sıkıntısını Sarıhamzalı Bahadın Barajı ile çözeceklerini bildirdi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede içme suyu sıkıntısını Sarıhamzalı Bahadın Barajı ile çözeceklerini bildirdi.

Sarıhamzalı Bahadın Barajı'nda inşaat çalışmalarının tamamlandığını belirten Ekinci, 21 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip barajın, ilçenin içme suyu sıkıntısını çözeceği gibi 11 bin 120 dekar tarım arazisinin de sulanmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Ekinci, baraj inşaatının planlanan tarihten önce tamamlandığını aktararak, "İlçemizin en büyük sıkıntılarından biri içme suyunda yaşanan kesintiler. Vatandaşlarımız bu konuda mağdur oluyor. Belediye çalışanlarımız ile elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yapımı tamamlanan Sarıhamzalı Bahadın Barajı ile bu sıkıntı ortadan kalkacak. Kalıcı çözümlerle tüm sorunları çözerek ilçemize değer katıyoruz." diye konuştu.

Sarıhamzalı Bahadın Barajı tamamlandı
Sarıhamzalı Bahadın Barajı tamamlandı
Sarıhamzalı Bahadın Barajı tamamlandı

YORUMLAR
500
Yozgat'ta arıcılara seminer verildi Yozgat'ta arıcılara seminer verildi Yozgat'ta arıcılık geliştirilecek Yozgat'ta arıcılık geliştirilecek Yozgat'ta 5 çeşit kuru ve yeşil fasulye deneme ekimi yapıldı Yozgat'ta 5 çeşit kuru ve yeşil fasulye deneme ekimi yapıldı
Kaynak: AA

Bahadın, Ekinci, Yozgat, Tarım, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıhamzalı Bahadın Barajı tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:49 MSB, teröristlere ait mağaradan İsveç yapımı tanksavarların ele geçirildiğini duyurdu
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:19:59. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıhamzalı Bahadın Barajı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement