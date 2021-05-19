İkinci günün sonunda Jova Heater Kupası'nı Rusya'dan "Lagerhta" teknesi, Serenity Kupası'nı ise Türkiye'den "Enka Cheese" teknesi kazandı.

Yarışlarda, Türkiye 'nin yanı sıra ABD, Almanya , Rusya , Ukrayna , Belarus , Azerbaycan ve Kazakistan 'dan toplam 25 teknede 178 sporcu mücadele etti.

Fethiye Körfezi ve Göcek koylarını kapsayan 6 yarıştan oluşan organizasyonun ikinci gününde yelkenciler, Göcek Koyu İzkayası açıklarından start aldı. Üçgen rotada yarışan yelkenciler, şamandıraları dolaşarak yarışı tamamladı.

Muğla 'da Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından düzenlenen Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nın ikinci günü tamamlandı.

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