Son dakika haberleri | Şarık Tara'nın babalık davası nedeniyle mezarı açıldı

Son dakika haberi: ENKA Holding'in kurucusu Şarık Tara'nın babalık davası nedeniyle mezarı açıldı.

İstanbul DHA - ENKA Holding'in kurucusu Şarık Tara'nın babalık davası nedeniyle mezarı açıldı. 2018 yılında 88 yaşındayken hayatını kaybeden Şarık Tara'nın, İstanbul İkinci Aile Mahkemesi'nin kararınca mezarı açıldı. Ali Melih Aktay'ın başvurusu üzerine mahkemenin karar aldığı öğrenildi. Ulus'taki mezar hakim ve taraf avukatları eşliğinde açıldı, doku örneği alınıp Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ali Melih Aktay'dan da DNA alınacak ve bulgular karşılaştırılacak.



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