Son Dakika Haberleri: Şarika Uluslararası Ödülü'nün adaylık kapsamı değişti
Son Dakika Güncel Şarika Uluslararası Ödülü'nün adaylık kapsamı değişti

Şarika Uluslararası Ödülü'nün adaylık kapsamı değişti

7 saat önce

Bu sene 4'üncüsü düzenlenen ve kazananın 136 bin dolar ödül alacağı Şarika Uluslararası Ödülü (SIARA) için adaylık süresi 17 Aralık'a kadar devam ettiği açıklandı.

Şarika Uluslararası Ödülü'nün adaylık kapsamı değişti, System.String[]

Bu sene 4'üncüsü düzenlenen ve kazananın 136 bin dolar ödül alacağı Şarika Uluslararası Ödülü (SIARA) için adaylık süresi 17 Aralık'a kadar devam ettiği açıklandı.


Şarika merkezli küresel insani yardım kuruluşu Big Heart Foundation (TBHF) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ortaklığı ile bu sene 4'üncüsü düzenlenen ve kazananın 136 bin dolar ödül alacağı Şarika Uluslararası Ödülü (SIARA) için adaylık süresinin 17 Aralık'a kadar devam edeceğini açıklandı. Yapılan bilgilendirmeye göre bu sene MENA, Asya ve Afrika ülkelerinden adayları kabul edecek.


BAE Yüksek Kurulu Üyesi ve Şarika Emiri Şeyh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi ile eşi TBHF Başkanı ve UNHCR Mülteci Çocuklar Savunucusu Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi tarafından desteklenen SIARA için ödülü almayı hak ettiği düşünülen insani yardım kuruluşları, kurumlara ve bireysel başvurular tbhf.ae internet sitesi üzerinden yapılabilecek.


SIARA'nın değerlendirme kriterleri; yardım ve sosyal hizmetler sağlama konusundaki yenilikçi uygulamaları ve mekanizmaları gözetmesi gerektiği, en çok etkilenen alanlara küresel çapta dikkat çeken ve acil ihtiyaç sahiplerini önceliklendirmesi gerektiği olarak açıklandı.


Ayrıca, yapılan bilgilendirmede; para ödülü TBHF tarafından yapılan özel bir katkı olacağı vakfa yapılan herhangi bir bağış niteliğinde olmadığının altı çizildi.


Öte yandan TBHF; geçen yıl, dünya çapında kriz yaşayan 12 ülke için 15,8 milyon dolar harcamıştı. - İSTANBUL

Birleşmiş Milletler, Aralık, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin eski BM Büyükelçisi Haley, yardımcılarından "Trump'ı geçiştirme" tavsiyesi aldığını açıkladı
İstanbul'da suya yüzde 20 zam yapılacak Ambulansı görüp olay yerine koşunca, yakınlarının cansız bedeniyle karşılaştılar Edirne sınır kapısında ortada kalan terörist gazetecilerden yardım istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 16:52:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şarika Uluslararası Ödülü'nün adaylık kapsamı değişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]