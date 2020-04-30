Ordu'nun Ünye ilçesi Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, fındık fiyatlarının yüksek seviyelerde seyrettiğini, Avrupa'dan fındığa çok ciddi bir talep olduğunu, bundan dolayı üreticilerin fındığına sahip çıkması gerektiğini söyledi.



Osman Sarıkahraman, korona virüs salgını nedeniyle fındıkta olan son gelişmeleri değerlendirdi. Sarıkahraman, "Bu sene eski beklediğimiz kış olmasa bile son yağan karların çok zarar verdiğini söyleyemeyiz. Lokal olarak bazı bölgelerde zarar vermiş olabilir. Şu an itibariyle özellikle palaz fındık dediğimiz fındıklarda çok yoğun bir doğum gözlemliyoruz. Üreticilerimize küllenmeyle alakalı çok uyarılarda bulunuyoruz. Şu an üreticilerimizin fındığın başında olma zamanıdır. Çünkü küllenme tekrar başlayacaktır. Vatandaşımız onun önünü kesmek için kükürt ile önleyici tedbirler alması gerekmektedir. Bununla beraber fındık fiyatları yüksek seviyelerde gidiyor. Avrupa bölgesinden fındığa çok ciddi bir talep var. Bütün bu nedenlerle beraber üreticilerimize fındığımıza sahip çıkmalarını öneriyoruz" dedi.



"Fındık, korona virüsün de düşmanıdır"



Korona virüsün en etkili düşmanının fındık olduğunu söyleyen Başkan Sarıkahraman, "Rekolte geçen senenin üzerinde olmayacağını düşünüyorum. Bu sene çok virüsten dolayı iyi bir fındık bakımı sağlanıp yüksek bir rekolte olamayacağını tahmin ediyoruz. Fındıkta önümüzdeki dönem fiyat olarak 20 liradan aşağı düşmeyeceğini söyleyebiliriz. Fındık diğer yandan korona virüsün de düşmanıdır. Fındık yapılan araştırmalarda insan vücudunun panzehir olduğunu kesinleşmiştir. Ama sokağa çıkma yasağı ve insanlarımızın şehirden şehre gitmesi fındığımızı biraz bakımsız bırakabilir" diye konuştu.



Fındık fiyatları serbest piyasada 25 liradan işlem görüyor. - ORDU