Sarıkahraman Yeniden Başkan

Ünye Ziraat Odası 25. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Osman Sarıkahraman, 3. kez başkan seçildi.

Ünye Ziraat Odası 25. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Osman Sarıkahraman, 3. kez başkan seçildi.



Odanın toplantı salonunda gerçekleşen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kongrenin Divan Başkanlığına Ünye Şoförler Odası Başkanı Bekir Şimşek seçildi. Olağan genel kurul toplantısında, gelir-gider hesap cetveli, 4 yıllık faaliyet raporu ve tahmini bütçenin görüşülmesinin ardından seçime geçildi. 90 delegenin 73'ünün oy kullandığı seçim sonunda Osman Sarıkahraman tekrar başkan seçildi.



Sarıkahraman yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 3 aylık çalışma neticesinde hem delege seçilmesi hem de bugünkü kongre ortamını oluşturduk. En büyük sıkıntıyı liste yaparken yaşadım. 90 delegeyiz, 21 yönetim kurulu üyesi seçecektik. Bu 21 üyeyi Ünye haritasını gözümün önüne getirerek eşit bir şekilde oturtturmaya çalıştım" dedi.



Toplantıda; Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, Saadet Partisi Ünye İlçe Başkanı Özgür Şahin, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, AK Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı da birer konuşma yaparak Sarıkahraman'a başarılar diledi.



Ünye Ziraat Odası Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:



Muhittin Ocak, Yusuf Çakır, Seyit Yılmaz, Sabri Ocak, Davut Şişman, Hakkı Görür, Naim Şeker, İrfan İnce, Kemal Bıçakçı, Kadir Varilci, Adem Çiftçi, Yusuf Kolçak, Ercan Yıldırım, İsmail Yıldız, İsa Yıldırım, İsmail Kayaaltı, Yüksel Beşli, Reşat Çavuşoğlu, Sedat Töngel ve Halil Demir. - ORDU

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