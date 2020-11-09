Sarıkamış 7 Kasım Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Kars'ta yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Kars'ta son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Türkiye'nin Şehitler diyarı Sarıkamış ismini alan 7 Kasım Barajı'nda çalışmaların devam ederken, barajın tamamlanması ile Sarıkamış ilçesinin 2050 yılına kadar ihtiyacı olan içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak. - KARS