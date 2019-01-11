Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'a Vefa "İstiklâl" Belgeselinin İlk Gösterimi Yapılacak

Sarıkamış'a Vefa "İstiklâl" Belgeselinin İlk Gösterimi Yapılacak

1 saat önce

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu'nun Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümü vesilesiyle hazırladığı Sarıkamış'a Vefa "İstiklal" adlı belgesel filmin ilk gösterimi 15 Ocak Salı günü saat 14.30'da Türk Tarih Kurumu konferans salonunda yapılacak.

Sarıkamış'a Vefa
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu'nun Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümü vesilesiyle hazırladığı Sarıkamış'a Vefa "İstiklal" adlı belgesel filmin ilk gösterimi 15 Ocak Salı günü saat 14.30'da Türk Tarih Kurumu konferans salonunda yapılacak.

Türk tarihinde derin izler bırakan harekata dair tarihsel bilgi ve belgelerin tarandığı hazırlık aşamasının ardından çekimleri Sarıkamış, Ilgaz ve II. TBMM' de gerçekleştirilen filmde, harekat öncesinde ve sonrasında yaşananlar, dönemin ruhunu yansıtan mekanlarda geniş bir oyuncu kadrosuyla canlandırıldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Enver Konukçu, Prof. Dr. Bingür Sönmez, Prof. Dr. Hamiyet Sezer Feyzioğlu ve Prof. Dr. Tuncay Öğün'ün görüşlerine yer verilen belgesel filmde, harekata neden girişildiği, ordunun ikmalinde ne gibi sorunlarla karşılaşıldığı ve harekatın Türk ve dünya tarihinde ne gibi sonuçlara yol açtığı sorularına yanıt arandı.

Harekatın 104. yıl dönümünde Sarıkamış şehitlerini anmak amacıyla hazırlanan filmin ilk gösterimi halkın katılımına açık olacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:38 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Sarıkamış, Güncel
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