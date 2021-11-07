SARIKAMIŞ'A YARDIM GÖTÜRÜRKEN BATIRILAN 3 GEMİDEKİ ŞEHİTLER ANILDI - Son Dakika

SARIKAMIŞ'taki 90 bin askere kışlık giysi, erzak ve mühimmat götürürken Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında Rus donanması tarafından batırılan 3 gemide şehit olan 221 mürettebat, denize çelenk bırakılarak anıldı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus donanması, Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithatpaşa adlı nakliye gemilerini Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında batırdı. Batırılan gemilerdeki 221 mürettebat anısına, bugün Ereğli sahilinde Kafkas Cephesi'nde şehit olan askerlerin isimlerinin yazılı olduğu Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı'nda tören düzenlendi.Törene Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen ve Hamdi Uçar, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Niyazi Uğur, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Sarıkamış Grubu Başkan Yardımcısı Oktay Yavlal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ile öğrenciler katıldı. Törende protokol tarafından anıta çelenk konuldu. Daha sonra katılımcılar, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

'ISSIZ ÖLÜMÜN KADERİNİN YAZILDIĞI GÜN'

Sarıkamış Grubu Başkan Yardımcısı Oktay Yavlal, bugünün; Sarıkamış'ın, beyaz hüznün, buruk kahramanlığın, ıssız ölümün kaderinin yazıldığı gün olduğunu belirterek şunları söylediÇünkü Ereğli'de 3 nakliye gemimizin, belki Kafkas cephesine ulaşması sonucu 90 binin üstündeki vatan çocuğunun ölümüne engel olacaktı. Fakat takdiriilahi böyle tecelli etti ve 3 gemimizin 221 mürettebatı, Rus donanması tarafından batırıldıktan sonra şehit oldu. Sonra Yemen'den gelen, yokluk ve sefalet içinde, çarığı, yazlık kıyafetiyle Allahuekber Dağları'nda donarak emre itaat ederek, bu kahramanlık öyküsünü yazan 117 bin askerimizden yaklaşık 90 bini şehit oldu. Bugün sivil toplum örgütlerimizle, askerimizle, ordumuzla, polisimizle, vatandaşımızla bu güzel şahadete eren vatan erlerinin çocukları olarak onları rahmetle ve şükranla anıyoruz.

'KAHRAMANLARIMIZI HEP HATIRLAYACAĞIZ'

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da tarihin en hüzünlü, en zor sayfalarından birini hatırladıklarını söyledi. Deniz şehitlerinin anısına bir araya geldiklerini belirten Posbıyık 2009 yılından bu yana da şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için yaptırdığımız bu anıtın etrafında buluşuyoruz. Ne mutlu ki, Ereğlililer olarak şehitlerimize halk olarak sahip çıkıyor. Her yıl bu tarihte onları saygı ve hürmetle anıyoruz. Bugünü unutmayacağız, kahramanlarımızı hep hatırlatacağız diye konuştu. Tören sonunda T.C.G. Karadeniz Ereğli Karakol gemisiyle denize açılan protokol, batırılan 3 gemi anısına denize 3 çelenk bıraktı.