Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı

02.11.2020 12:22

Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. Kristal kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Yaklaşık bir haftadır sıcak havaların hüküm sürdüğü Sarıkamış'ta bugün soğuk hava etkili oldu. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Sarıkamış'ta kendini gösterdi. Sabah saatlerinde başlayan kristal kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. Giderek artan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Sarıkamış Kayak Merkezinde bulunan Kayı Snow Otel İşletmecisi Yusuf Korkmaz, mevsimin ilk karının yağdığını söyledi. Korkmaz, "Şu anda 2600 rakımlı Sarıkamış Bayrak Tepedeyiz. Yılın ilk karı yağmaya başladı. İnşallah bu yıl güzel bir sezon geçiririz. Hayırlı olsun" dedi.

Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı
Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı
Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı
Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı
Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı

Sarıkamış, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı Diyanet, Kılıçdaroğlu'nun avukatının hakaretini yargıya taşıyor Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor
Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı         
12:43
Rusya'dan destek bulamayan Paşinyan çark etti: Tarafsızlığını korumak zorunda Rusya'dan destek bulamayan Paşinyan çark etti: Tarafsızlığını korumak zorunda         
12:37
Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi         
12:09
Microsoft çalışanının İzmir depremi sonrası yaptığı Microsoft çalışanının İzmir depremi sonrası yaptığı "hak ettiniz" paylaşımı tepkilere yol açtı         
11:46
Son Dakika! 83 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı Son Dakika! 83 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı         
11:29
Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor         
10:27
Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim         
10:17
Üst geçidi kullanmak istemedi, minibüsün altında kalarak metrelerce sürüklendi Üst geçidi kullanmak istemedi, minibüsün altında kalarak metrelerce sürüklendi         
09:52
Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu         
09:33
Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı         
09:02
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu         
08:54
78 yaşındaki yaşlı kadının feci ölümü! 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti 78 yaşındaki yaşlı kadının feci ölümü! 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti         
08:24
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu         
07:32
Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı         
00:21
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 13:15:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei