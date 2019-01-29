Son Dakika Haberleri: Sarıkamış, Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Sarıkamış, Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası'na Hazırlanıyor

25 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılacak Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası için hazırlıklara başlandı.

Sarıkamış, Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası'na Hazırlanıyor, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılacak Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası için hazırlıklara başlandı.

Uluslararası Oryantiring Federasyonu (IOF) ve Türkiye Oryantiring Federasyonunun 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kars Valiliği, Kars Belediye Başkanlığı, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediye Başkanlığı ve Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) destekleriyle 4-12 Şubat tarihlerinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilecek.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, organizasyona ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya 14 ülkeden yaklaşık 250 sporcunun katılmasını beklediklerini aktardı.

Bu tür organizasyonların Sarıkamış'ta yapılmasının son derece önemli olduğunu anlatan Toksoy, şunları kaydetti:

"Hedefimiz yalnızca kış turizmi değil, 12 ay sürdürülebilir turizm faaliyetlerini hayata geçirmek. Sarıkamış, coğrafi yapısıyla, doğasıyla bu kapasiteye sahip. Bu manada özellikle kış turizminde yalnızca ulusal değil, uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapacak güç ve imkanlara sahibiz. İnanıyorum ki bu tür faaliyetler sporun yanı sıra Kars'ın, Sarıkamış'ın ve bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Bu organizasyonun ilerleyen zamanlarda ekonomik ve kültürel etkilerini göreceğiz."

Toksoy, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Bu arada bazı sporcu kafileleri, yarışma alanına gelerek pistlerde antrenman yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:45 Kaynak: AA

Spor
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