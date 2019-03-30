Sarıkamış Belediyesi Çalışanlarının Acı Günü

Sarıkamış Belediyesi İtfaiye Amiri Selahattin Zor, hayatını kaybetti.

Sarıkamış Belediyesi İtfaiye Amiri Selahattin Zor, hayatını kaybetti.



Yakalandığı hastalık nedeniyle hayatını kaybeden 55 yaşındaki Selahattin Zor için belediye binası önünde tören düzenlendi.



Törene Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy'ın yanı sıra Zor'un yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Toksoy, buradaki konuşmada, "Birlikte çalıştığımız yakın arkadaşımız, dostumuz Zor'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Dürüst, çalışkan ve ahlaklı kişiliği ile bilinen İtfaiye amirimize Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.



Zor'un cenazesi, Yeni Cami'de kılınan öğle namazının ardından Sarıkamış Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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