Sarıkamış Belediyesinden sosyal yardım kartı hizmeti - Son Dakika

Sarıkamış Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım kartıyla ulaşıyor.

Belediye Başkanı Harun Hayali, sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde, dayanışma ve paylaşımı esas alarak bu tür hizmetlerle farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

11 ayın sultanı olan ramazanın rahmet ve merhametin zirveye ulaştığı mukaddes bir zaman dilimi olduğunu anlatan Hayali, "Bu ayda Müslümanların birbirleriyle yardımlaşma, sosyal bağların kuvvetlenmesini sağlar. İlçemizdeki kişi ve kuruluşlar tarafından mutfak ihtiyaçları yardıma muhtaç insanlara yardım kolileri halinde yapılırken, ihtiyaç sahiplerine Sarıkamış Belediyesi olarak sosyal yardım kartı projesiyle dağıtılan yardım kolilerindeki erzakla yetinmeyip Ramazan Bayramı'nın yaklaşması münasebetiyle ihtiyaç duyduğu ürünü kendisinin seçmesini, tercihine göre alışverişini yapmasını sağlıyoruz." dedi.

Hayali, sosyal yardım kartlarının belediyenin afişlerinin asıldığı işyerlerinde geçerli olduğunu sözlerine ekledi.