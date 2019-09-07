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Sarıkamış BESYO'da özel yetenek sınavları başladı

43 dakika önce

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda (BESYO) 2019-2020 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları başladı.

Sarıkamış BESYO'da özel yetenek sınavları başladı, System.String[]

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksek Okulunda (BESYO) 2019-2020 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları başladı.

BESYO Spor Salonunda başlayan sınavlara, kadın ve erkek bin 400 aday başvurdu. Yaklaşık bir hafta sürecek sınavlarda başarılı olan aday öğrencilerden, beden eğitimi öğretmenliği, antrenör ve spor yöneticiliği bölümlerine 200 kişi alınacak.

Sınav öncesinde sınav salonuna gelen Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, öğrencilere ve sınavda görevli personele başarı diledi.

BESYO Müdürü Doç. Dr. Oktay Kaya, yaptığı açıklamada, sınavların her yıl olduğu gibi şeffaf ve adil bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.

Sınavlarda her adayın tek hakkı olduğunu belirten Kaya, "Okulumuz Türkiye'de en çok başvurunun yapıldığı okullar arasında olması bizleri mutlu ediyor. Tabi bu konuda okulumuzda kendi alanlarında en iyi eğitimi veren akademik kadromuzun payı büyüktür." dedi.

Kaya, sınavların en iyi şekilde herkesin izleyebildiği ortamda yapıldığını ifade ederek, "Sınavlarımızı fotosel ve kamera kaydıyla ve herkesin izlediği bir ortamda yapıyoruz. Hiçbir öğrenci adayımızın haksızlığa uğraması mümkün değildir. Bu nedenle de tercih ediliyoruz. Sınavlarımızda akademik ve idari personel olmak üzere yaklaşık 30 kişi görev yapıyor. Bunun yanında güvenlik ve sağlık ekiplerimiz hazır bekliyor. Bütün adaylarımıza kazasız belasız başarılı sınavlar diliyorum." diye konuştu.

Kafkas Üniversitesi, Sarıkamış, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:50 Kaynak: AA
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