Son Dakika Haberleri: Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi
Son Dakika Güncel Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi

Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.


Sarıkamış'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde uyanan vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizledi. Güne karla başladığını ifade eden Ali Yıldırım, Sarıkamış'a karın yakıştığını belirtti.


Sarıkamış'ta kar yağışıyla karşılaşan esnaf iş yerlerinin önünü temizlerken temizlik işçileri ise kaldırımlarda çalışmalarına başladı. Kar ile birlikte kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. - KARS

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul seçimlerini bilen anket şirketi "İmamoğlu mu Erdoğan mı?" diye sordu
AK Partili Şamil Tayyar, Bülent Arınç'ın KHK açıklamaları sonrası savcıları göreve çağırdı Bakan Soylu'dan tutuklu DEAŞ'lılar çıkışı: Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz Pakistan'da 74 kişinin can verdiği trenin, yangın anında 20 dakika boyunca durmadığı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 15:16:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]