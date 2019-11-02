Son Dakika Haberleri: Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi
Son Dakika Güncel Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi

Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi

7 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Sarıkamış'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde uyanan vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizledi. Güne karla başladığını ifade eden Ali Yıldırım, Sarıkamış'a karın yakıştığını belirtti.

Sarıkamış'ta kar yağışıyla karşılaşan esnaf iş yerlerinin önünü temizlerken temizlik işçileri ise kaldırımlarda çalışmalarına başladı. Kar ile birlikte kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.

(Alper Yıldırım/İHA)

Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
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