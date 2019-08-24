Son Dakika Haberleri: "Sarıkamış Beyaz Hüzün" oyunu Ankara'da sahnelenecek
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"Sarıkamış Beyaz Hüzün" oyunu Ankara'da sahnelenecek

47 dakika önce

"Sarıkamış Beyaz Hüzün" adlı tiyatro oyunu, Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.

"Sarıkamış Beyaz Hüzün" adlı tiyatro oyunu, Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı katkılarıyla sahneye konulan oyun, 26 Ağustos'ta Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde, saat 20.00'de izlenebilecek.

Oyunbozan Atölye tarafından sahnelenen eser, Sarıkamış harekatına katılmak üzere 6 farklı şehirden yola çıkan 6 insanın eksi 45 derece soğukta verdikleri hayatta kalma mücadelesini ele alıyor.

Sarıkamış, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:16 Kaynak: AA
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