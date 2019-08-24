"Sarıkamış Beyaz Hüzün" oyunu Ankara'da sahnelenecek
47 dakika önce
"Sarıkamış Beyaz Hüzün" adlı tiyatro oyunu, Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:16 Kaynak: AA
"Sarıkamış Beyaz Hüzün" adlı tiyatro oyunu, Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı katkılarıyla sahneye konulan oyun, 26 Ağustos'ta Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde, saat 20.00'de izlenebilecek.
Oyunbozan Atölye tarafından sahnelenen eser, Sarıkamış harekatına katılmak üzere 6 farklı şehirden yola çıkan 6 insanın eksi 45 derece soğukta verdikleri hayatta kalma mücadelesini ele alıyor.
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