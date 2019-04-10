Sarıkamış Beyaza Büründü

Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü ilçede bir anda etkili olan kar, her tarafı beyaza bürüdü. İlçede ağaçlar ve arabalar karla kaplandı.
Yollarda yürüyen vatandaşlar, kar yağışı altında güçlükle ilerleyebildi.
Vatandaşlardan Türkü Doğa Demirci, Sarıkamış'a her zaman karın yakıştığını belirterek, "Bugün 10 Nisan
, Sarıkamış'a akşam saatlerinde kar yağdı. Ben karı seviyorum, yağdığı için mutluyum, hiç bitmesin." dedi.
Kar yağışı etkisini sürdürüyor.