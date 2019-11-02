Son Dakika Haberleri: Sarıkamış beyaza büründü
Son Dakika Genel Sarıkamış beyaza büründü

Sarıkamış beyaza büründü

6 saat önce

Sarıkamış beyaza büründüKARS - Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi.

Sarıkamış beyaza büründü

KARS - Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi. İlçede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde uyanan vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizledi.

Güne karla başladığını ifade eden Ali Yıldırım, Sarıkamış'a karın yakıştığını belirtti.

Sarıkamış'ta kar yağışıyla karşılaşan esnaf iş yerlerinin önünü temizlerken, temizlik işçileri ise kaldırımlarda çalışmalarına başladı. Kar ile birlikte kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.

Sarıkamış beyaza büründü

Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:46 Kaynak: İHA
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