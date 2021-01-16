Sarıkamış beyaza büründü - Son Dakika

İlçeden görüntü
Kar küreyen makine-yolda
Yürüyen insanlar
Kar temizliği yapan vatandaşlar
Bir vatandaşın konuşması
Yolda giden araçlar
Kayak merkezinden görüntü - Kars, Ardahan
Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Kars'ta ise belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.
Belediye ekiplerince iş makineleriyle toplanan karlar, kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.
Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Ardahan'da da sabah erken saatlerde etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.
Kar ve soğuk hava nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken kuşlara bazı vatandaşlar yem bıraktı.
Kaynak: AA
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