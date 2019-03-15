Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Beyaza Büründü, Araçlar Yolda Kaldı

Sarıkamış Beyaza Büründü, Araçlar Yolda Kaldı

59 dakika önce

Sarıkamış beyaza büründü, araçlar yolda kaldıKARS - Kars Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışı dolayısıyla araçlar yolda mahsur kaldı.

Sarıkamış beyaza büründü, araçlar yolda kaldı

KARS - Kars Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışı dolayısıyla araçlar yolda mahsur kaldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bazı araçların mazot depoları soğuktan donarak çalışmazken, belediye ekipleri ise buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.
Sabah erken saatlerde Alisofu köyünden Sarıkamış'a gitmek için yola çıkan bir araç ise köy yolunda kara saplanarak mahsur kaldı. Sürücünün yardımına köylüler yetişti. Köylüler kara saplanan aracı ittirerek saplandığı yerden çıkardı. Araç daha sonra yoluna devam etti.
Kars ve çevresinde soğuk ve yağışlı hava aralıklarla devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar yağarken, il merkezine ise kısa süreli yağmur yağdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:09 Kaynak: İHA

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