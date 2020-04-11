Sarıkamış bölgesinde yapılan, Şehit J.Asb.Bçvş. Nurettin Öztürk Operasyonuna ait görüntüler? - Son Dakika

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Sarıkamış bölgesinde yapılan, Şehit J.Asb.Bçvş. Nurettin Öztürk Operasyonuna ait görüntüler?
6 saat önce
Sarıkamış bölgesinde yapılan, Şehit J.Asb.Bçvş. Nurettin Öztürk Operasyonuna ait görüntüler?
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:51 Kaynak: DHA
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