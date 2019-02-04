Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi Son Yılların En Yoğun Günlerini Yaşıyor

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi Son Yılların En Yoğun Günlerini Yaşıyor

1 saat önce

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi son yılların en yoğun günlerini yaşıyor Ünlüler, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne akın ettiKARS - Türkiye'nin gözde kayak merkezleri arasında olan Cıbıltepe, yine ünlülerin merkezi oldu.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi son yılların en yoğun günlerini yaşıyor
Ünlüler, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne akın etti

KARS - Türkiye'nin gözde kayak merkezleri arasında olan Cıbıltepe, yine ünlülerin merkezi oldu. Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi bugünlerde ünlülerin akınına uğruyor.
Geçtiğimiz günlerde Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezine gelen Ebru Şallı ve İrem Derici'nin yanı sıra şimdide Sanatçı Ali Tufan Kıraç'ı ağırladı.
Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde hizmet veren Kayı Snow Oteli Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu, son günlerde daha çok ünlülerin Sarıkamış'a geldiğini belirtti.
Saraçoğlu, "Sarıkamış Kayak Merkezimiz de sömestr hemen hemen sona ermek üzere şuan sömestr sonunu yaklaşıyoruz sömestr sonunda da doluluk oranlarımız çok iyi geçiyor. Bu sezon Sarıkamış dört, beş yılın en iyisini yaşıyor. Şuanda otelimizde Anadolu Rock'un efsane ismi Kıraç kalıyor. Otelimiz ve Sarıkamış'tan çok memnun kızıyla kayak yaptılar. Önümüzdeki hafta İran'dan misafirlerimiz gelecek. Kar kalınlığı 140 cm üzerinde tüm pistlerimiz açık kayak severleri kesinlikle Sarıkamış'ı denemeye denemeyenleri de ilk fırsatta buraya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
Sarıkamış'a gelen Rock Sanatçısı Kıraç, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezini çok beğendiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:42 Kaynak: İHA

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