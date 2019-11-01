Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Deniz Şehitleri anılacak
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Sarıkamış Deniz Şehitleri anılacak

7 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'na destek malzemeleri taşıyan 3 geminin 7 Kasım 1914'te Rus donanması tarafından batırılması sonucu şehit düşenler anılacak.

Sarıkamış Deniz Şehitleri anılacak, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'na destek malzemeleri taşıyan 3 geminin 7 Kasım 1914'te Rus donanması tarafından batırılması sonucu şehit düşenler anılacak.

Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Rus gemilerince 7 Kasım 1914'te batırılan "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin mürettebatı anısına Ereğli Belediyesince Devrim Bulvarı'na yaptırılan ve 221 şehidin isimlerini yazılı olduğu, "Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı" önünde 7 Kasım'da için anma programı düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstiklal Madalyası sahibi milli kahraman Kamil Yener'in İstiklal Madalyası ve beratının, torunu Reha Yener'e takdim edileceği ve protokol konuşmalarının ardından gemilerin battığı noktada çelenk bırakılacağı kaydedildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:58 Kaynak: AA
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