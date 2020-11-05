Sarıkamış deniz şehitleri anılacak - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'na destek malzemeleri taşıyan 3 geminin 7 Kasım 1914'te Rus donanması tarafından batırılması sonucu şehit düşenler anılacak.

Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Rus gemilerince 7 Kasım 1914'te batırılan "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin mürettebatı anısına Devrim Bulvarı'na yaptırılan ve 221 şehidin isimlerinin yazılı olduğu, "Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı" önünde 7 Kasım'da anma programı düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları ile törenin sona ereceği, "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin anısına denize çelenk bırakma programının ise tören günü belirleneceği kaydedildi.