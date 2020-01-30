Sarıkamış depremzedelere yardım eli uzattı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Sarıkamış depremzedelere yardım eli uzattı - Son Dakika

Sarıkamış depremzedelere yardım eli uzattı

6 saat önce

Sarıkamış Kaymakamlığı, Belediyesi, ve ilçe müftülüğü, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere yardımlarını gönderdi.

Sarıkamış depremzedelere yardım eli uzattı, System.String[]

Sarıkamış Kaymakamlığı, Belediyesi, ve ilçe müftülüğü, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere yardımlarını gönderdi.


Elazığ depreminin ardından bölgeye yardım götürmek için Kars'ta seferberlik başlatıldı. Çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşları ve STK'lar depremzedelere yardımda bulunurken, Sarıkamış da yardım elini uzattı.


Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal başkanlığında çok sayıda battaniye, kuru gıda, yardım malzemesi ve giysileri paketleyerek, deprem bölgesine göndermek üzere AFAD Kars İl Müdürlüğüne teslim edildi. - KARS

Sarıkamış, Malatya, Elazığ, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:19 Kaynak: İHA
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