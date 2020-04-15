Sarıkamış Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Kaya getirildi - Son Dakika

Sarıkamış Devlet Hastanesinde görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Şevki Kaya, hastane başhekimliğine getirildi.

Kaya, yaptığı açıklamada, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada bölge insanına en iyi hizmet vermek için tüm personel ile elinden geleni yapacağını söyledi.

Ekip ruhuyla güzel çalışmalar yapacaklarını ifade eden Kaya, "Bizim bütün ekip olarak öncelikli görevimiz, sağlık problemi olan vatandaşlarımıza en hızlı ve en iyi hizmeti vermek. Bu manada ekip ve ekipman olarak daha güçlü olabilmemiz için çalışmalarımız sürüyor. Hastanemize şu anda iç hastalıkları, nöroloji ve kardiyoloji uzmanı 3 arkadaşımız göreve başladı. İnşallah ilerleyen zamanda daha da güzel çalışmalarımız olacak." dedi.