Kars'ta hastanede yangın tatbikatı - Son Dakika
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Kars'ta hastanede yangın tatbikatı

14.09.2022 15:30
Kars'ta hastanede yangın tatbikatı

Sarıkamış Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Sarıkamış Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Olası yangınlara nasıl müdahale edileceği ve ilgili personelin hazır olup olmadığını görmek amacıyla gerçekleştiren tatbikata hastane personeli, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık ve Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri katıldı.

Tatbikat öncesinde hastane personeline UMKE personelince yangınlar ve müdahale konusunda bilgi verildi.

Senaryo gereği bir binanın 2. katında çıkan yangına, itfaiye ekiplerine hastanenin güvenlik birimlerince haber verildikten sonra hastane personelince ilk etapta yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi.

Yangın çıkan katta yaralanan kişi itfaiye tarafından pencereden tahliye edildi, diğerleri de UMKE ekiplerince dışarı çıkartıldı.

İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Hastane Başhekimi Paşa Aksoy, AA muhabirine, bakanlığın her yıl planladığı şekilde rutin tatbikatın gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aksoy, bu tür tatbikatlarla eksikleri tespit etme imkanı bulduklarını belirterek, "Herhangi bir olası afet durumunda eksiklerimizi görmek için her yıl yaptığımız bir tatbikattı. Bugün de bunu tamamlayarak herhangi bir eksiğimiz olup olmadığını değerlendirmek istedik. Tatbikatı hayırlısıyla kazasız bir şekilde halletmiş bulunmaktayız." dedi.

UMKE sorumlusu Tahsin Ulu ise Hastane Afet Planı kapsamında tatbikat yaptıklarını ifade ederek, sürekli bu eğitimleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.

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Kaynak: AA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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