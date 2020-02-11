Sarıkamış dondu, kapı kilitleri buz tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkamış dondu, kapı kilitleri buz tuttu - Son Dakika

Sarıkamış dondu, kapı kilitleri buz tuttu

14 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle kapı kilitleri donarken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.

Sarıkamış dondu, kapı kilitleri buz tuttu, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle kapı kilitleri donarken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.


Sarıkamış'ta kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkiliyor. Gece hava sıcaklığı eksi 30'a kadar düşen Sarıkamış'ta binaların kapı kilitleri buz tuttu. Soğuk hava, araçların yakıt depolarının donmasına neden olurken vatandaşlar, sabah saatlerinde akülerine bağladıkları takviye kabloları ile çalıştırdıkları araçlarını, branda ve battaniye ile soğuktan korumaya çalışıyor.


Araçlarını çalıştırmakta güçlük yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, "Bugünlerde havalar baya soğuk. Eksi 30-35 dereceyi gösteriyor. Sabah kalktığımızda araçlarımız donuyor, çalıştırmakta güçlük çekiyoruz. Son 2-3 yılın en soğuk günlerini yaşıyoruz" dedi. - KARS

Sarıkamış, Sibirya, Araç, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:02 Kaynak: İHA
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