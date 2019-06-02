Sarıkamış Dostlarından İftar Yemeği
1 saat önce
Sarıkamış Dostları Sivil Toplum Kuruluşu, düzenlendiği iftar yemeğinde Sarıkamışlıları buluşturdu.
Sarıkamış
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:57 Kaynak: İHA
Dostları Sivil Toplum Kuruluşu
, düzenlendiği iftar yemeğinde Sarıkamışlıları buluşturdu.
Gurbetteki Sarıkamışlıların Sarıkamış'ta geleneksel hale getirdikleri iftar yemeğinde birlik beraberlik mesajları verildi. Sarıkamış Belediyesi İş Merkezinde düzenlenen iftar yemeğine yaklaşık 500 kişi katıldı. İftar yemeğinde konuşan Serhat Gökmen, Sarıkamış'ın bir ayrıcalık olduğunu dile getirdi. Gökmen, "Bizim tek amacımız Şehitler diyarı ve turizm cenneti olan ilçemizin gelişmesi doğuda bir yıldız gibi parlaması içindir. Kısa sürede bu hedefimize ulaşacağız. Ülkemizin her yerinde olan Sarıkamışlı hemşehrilerimiz destek ve katkılarıyla ilçemizi marka yapacağız" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından iftar yemeğini geçildi. Yemekte Sarıkamış konuşuldu. Düzenlenen iftar yemeğine vatandaşlar ve gurbetteki Sarıkamışlılar katıldı. - KARS
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