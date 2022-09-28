Geleceğin piyanistleri Sarıkamış'ta açılan kursta yetişiyor - Son Dakika
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Geleceğin piyanistleri Sarıkamış'ta açılan kursta yetişiyor

28.09.2022 14:02
Geleceğin piyanistleri Sarıkamış'ta açılan kursta yetişiyor

Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde açılan piyano kursuna, yaşları 7 ile 12 arasında değişen 40 çocuk katılıyor.

Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde açılan piyano kursuna, yaşları 7 ile 12 arasında değişen 40 çocuk katılıyor.

Geleceğin piyanistleri olmak için çaba gösteren çocuklar günde 2 saat olmak üzere haftanın 6 günü piyano eğitimi alıyor.

Piyano kursu öğretmeni Nazlı Kaya AA muhabirine, öğrencilere piyanoyu ve müziği sevdirmek için kursu açtıklarını söyledi.

Kaya, kursta geleceğin seçkin piyanistlerini yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız çocuklarımıza iyi eğitim vererek Fazıl Say'lar, İdil Biret'ler yetiştirmek. Şehitler diyarı Sarıkamış'tan güzel sanatçılar çıkarmak istiyoruz. Gönüllü, istekli, yetenekli çocuklarımız var, inşallah onlara katkıda bulunacağız. Ben de bu işe konservatuarda başladım, çocuklarımıza yararlı olma için gayret ediyorum."

Kursiyerlerden Rana Yolcu da kursu çok sevdiğini anlatarak, "Nazlı öğretmenimiz bize çok güzel piyano öğretiyor. İnşallah sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyi piyanistleri oluruz." diye konuştu.

Belinay Kalaycı ise "Babam beni bu kursa yazdırdı. Piyanoyu çok seviyorum. Piyanonun hem sesleri hem de ona dokunması çok güzel" ifadesini kullandı.

Muhabir: Hüseyin Demirci

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Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Nazlı Kaya, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geleceğin piyanistleri Sarıkamış'ta açılan kursta yetişiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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