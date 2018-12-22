Sarıkamış Harekatı'nı Anma Günü
1 saat önce
Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, Sarıkamış Harekatı'nı Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yenipazar
Belediye Başkanı İlhan Özden
, Sarıkamış
Harekatı'nı Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özden, mesajında, Sarıkamış Harekatı'nda Kafkas Cephesi'ndeki birliklerin çetin kış koşullarında Allahuekber Dağları
'nda donarak şehit olmasının 104. yılı olduğunu hatırlattı.
Şehitleri rahmetle andığını belirten Özden, "Bundan tam 104 yıl önce Sarıkamış'ta 90 bin vatan evladının, 90 bin yiğidin, 90 bin ana kuzusunun, 90 bin fidanın vatan uğruna hakka yürüdüğü tarih. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Rabbim hepsinden razı olsun." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:17 Kaynak: AA
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