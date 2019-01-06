Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yıl Dönümü

Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yalçın, mesajında, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Sarıkamış Harekatı sırasında Ruslarla mücadele etmek için Kafkas Cephesindeki birliklerin çetin kış koşullarında Allah'u Ekber dağlarında donarak şehit olduklarını ifade eden Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yokluklar içinde kış şartlarında giyecek bir elbisesi bile olmayan 90 bin kahraman Türk askerinin milli mücadele adına, vatan uğruna, canlarını seve seve feda ederek, dondurucu soğuk ve tipi altında şehit olurken bile kol kola giren ve ebediyete bu şekilde yürüyen Mehmetçiğin bu acı destanı bir fedakarlık ve kahramanlık örneği olduğu kadar, bizlere birlik ve kardeşlik dersi de vermektedir. Tarih sayfalarında vatan, millet ve kutsal tüm değerler adına ölüme doğru yürüyüşün simgesi olarak yer alan Sarıkamış Harekatının 104. yıl dönümünde şanlı 90 bin askerimizin kalplerde yaktığı büyük acı ilk günkü tazeliğini korumaktadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:46 Kaynak: AA

Malazgirt, Muş, Sarıkamış, Güncel
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