Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yıl Dönümünde

Elazığ'ın Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elazığ'ın Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Murat mesajında, Sarıkamış'ın her kesimini derinden etkileyen acı bir hatıra olduğunu bildirdi.



"Birinci Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde yaşanan en büyük kara harekatı olarak tarihe geçen Sarıkamış Harekatı zor hava şartlarına rağmen vatanları için donarak can veren binlerce askerimizin şehadet mekanı olmuştur." ifadesini kullanan Murat, şunları kaydetti:



"Memleketin dört bir yanından gelen bu kahraman askerlerimiz, vatanın bizlere hangi şartlarda nasıl emanet bırakıldığının kanıtı olmuşlardır. Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum, Iğdır başta olmak üzere serhat iller her zaman vatan için bayrak için kendini feda etmiştir. Bu vesileyle Sarıkamış'ta ve yurdun her köşesinde vatan için canını feda eden bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, onları şükran ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı

Son Dakika! İbrahim Kalın'dan Bolton Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Konusundaki Tavrımızı Dile Getirdik

Son Dakika! Kredi Kartı Borcunu Ödeyemeyenlere Verilecek Kredinin Faiz Oranları Netleşti

Almanya'da Milletvekili Frank Magnitz, 3 Zanlının Saldırısına Uğradıktan Sonra Ölüme Terk Edildi