Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yıldönümü

Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yıldönümü

59 dakika önce

KARS (İHA) – Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıldönümü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi.

Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yıldönümü, System.String[]
KARS (İHA) – Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıldönümü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi.

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıldönümü etkinliklerinin 2. gününde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Sarıkamış Kayak Merkezinde bir otelde anma programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programına şehit yakınları ve gaziler de katıldı.

Programda AK Parti Grup Başkanvekili Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Kars Valisi Türker Öksüz, 65. Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yola çıkan ve geri dönmeyi aklından bile geçirmeyen şehitleri rahmetle ve minnetle andığını dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, "Çıktıkları bu yoldan bir an bile geri dönmeyi düşünmeyen Sarıkamış Şehitlerimizi 104. yılında anmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız bu vesile ile başta Sarıkamış Şehitlerimiz olmak üzere Çanakkale'den Malazgirt'e Malazgirt'ten 15 Temmuz'a kadar bu aziz toprakları bize vatan olarak bırakan tüm şehitlerimizi yad ediyoruz. Tarihi ve hüzünlü hikayelerin yaşandığı topraklardayız. Kederli hikayemiz ve şühedanın izinde ki bu manevi havayı biraz hissedebilmek için yarın hep birlikte yürüyeceğiz. Sizlerle ve çok kıymetli gençlerimizle yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Gençlerimiz geleceğin yarınlarıdır ve burada tarihin yazıldığı bu topraklarda geçmişlerini unutmayan gençlerimize teşekkür ediyorum. Sarıkamış'ta şehit olan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Sarıkamış şehitleri anısına düzenlenen kum sanatı sergilendi. Duygusal anların yaşandığı programda, çeşitli ilahi ve türküler seslendirildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:59 Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Kars, Sarıkamış, Güncel
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