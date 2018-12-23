Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yılı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı sona erdi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı sona erdi.



Erzurum Valiliği, Türkiye İzcilik Federasyonu, Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesince, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, ilçedeki Gaziler Mahallesi Kaymakam Mehmet Gök Meydanı'nda, 14'üncüsü düzenlenen "Allahuekber Şehitlerini Anma" programı gerçekleştirildi.



Türkiye, Suriye, Filistin, Lübnan ve Mısır'dan izcilerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda kişinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğine, köylüler de çocuk, yaşlı ve genciyle, ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldı.



Mehter takımının gösterisinin ardından, temsili sancak töreni düzenlendi, bir asker sancağı göndere çektikten sonra köy camisinin minaresine çıkarak ezan okudu.



Komandolar tarafından şehitlere saygı atışı yapılmasıyla devam eden etkinlikte, öğrenciler şiirler seslendirdi.



Erzurum Valisi Okay Memiş, programda yaptığı konuşmada, bölgenin 104 yıl önce dünya tarihinde en büyük itaat destanına şahitlik ettiğini söyledi.



Dünyanın en büyük itaat destanını yazan yiğitleri anmak için toplandıklarını ifade eden Memiş, "O yiğitlerin toprağa düşen bedenleri bu topraklara atılmış Türk milletinin perçinleridir. Dünya durdukça bu topraklarda bu milletin var olacağının göstergesidir. Onları Allahuekber Dağları'na çıkaran ateş neyse, günümüzde de sınırda ve sınır ötesinde torunlarının kanını ısıtan duygu aynıydı. Bu duygu elbette ki inanç, iman ve yüreklerindeki vatan sevgisinin ateşiydi. Ne mutlu bizlere ki onların torunlarıyız." diye konuştu.



Memiş, dedesinin de bu harekatta yer aldığını ancak kayıtlara ulaşamadıklarını belirterek, Erzurum Valisi olarak bu programa katılarak dedelerini yad ettiği için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.



Katılımcılar, konuşmaların ardından ilçede yer alan ve Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda şehit düşen askerlerin mezarının da bulunduğu Kaynak Yayla Şehitliği'ni ziyaret etmek için yürüyüşe geçti.



Soğuk havaya rağmen çok sayıda kişi yaklaşık 3 kilometrelik karlı yolları zorlukla aşarak şehitliğe ulaştı.



Şehitler için burada dua okunmasıyla sona eren etkinlik sırasında Şenkaya Jandarma Komando Komutanlığında görev yapan askerlerin de çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü.



Akşam fener alayı yürüyüşünün yapılacağı anma programı kapsamında, komando ve izciler, Kaynak Yayla Şehitliği'nde şehitlere saygı için 2 gün nöbet tutacak.

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