Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yılı

Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yılı

53 dakika önce

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bu topraklar, o kadar önemli ki her santimetrekaresinde şehitlerin, şühedanın kanı var. Çok pahalı topraklarda oturuyoruz.

Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yılı, System.String[]
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bu topraklar, o kadar önemli ki her santimetrekaresinde şehitlerin, şühedanın kanı var. Çok pahalı topraklarda oturuyoruz. Bunun bedeli yoktur. Bunun bedeli kanla ödenmiştir." dedi.

Keçiören Belediyesince, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı nedeniyle şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi.

Keçiören Belediyesi önünde başlayan yürüyüş, Sarıkamış Anıtı'nda son buldu. Yürüyüşün ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Yürüyüşe, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Mustafa Ak, bu yürüyüşle Sarıkamış'ta vatan, bayrak ve Allah için canlarını hiçe sayan Sarıkamış şehitlerini anmak istediklerini vurguladı.

Türk milletinin, Sarıkamış'ta gösterdiği fedakarlığı tekrar gösterebileceğine inandığını vurgulayan Ak, 15 Temmuz gecesini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Kurşunları ve bombaları hiçe sayarak, canımızı feda etme pahasına o gün, vatan için, millet için, bayrak için, devlet için ve Allah için çıktık ve ülkemize sahip çıktık. Bu millet yine aynısını yapar. Çanakkale'de nasıl yaptıysa, Sarıkamış'ta nasıl yaptıysa, Kurtuluş Savaşı'nda nasıl yaptıysa bu fedakarlıkları, 15 Temmuz'da da yaptı ve kendisini ispat etti. Bu milletin bir evladı olmaktan gurur duyuyoruz ve her zaman bunu söylüyoruz. Bu vatan, bu millet bölünmez."

Türk milletinin büyük bir millet olduğunu söyleyen Ak, "Bu topraklar o kadar önemli ki her santimetre karesinde şehitlerin, şühedanın kanı var. Çok pahalı topraklarda oturuyoruz. Bunun bedeli yoktur. Bunun bedeli kanla ödenmiştir. Dolayısıyla biz, millet olarak bu topraklara sahip çıkacağız, devletimizi ilelebet payidar kılacağız inşallah. Şimdiye kadar şehit olmuş bütün şühedamızı tekrar rahmetle minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım ise Sarıkamış'ı, kendini kayıtsız şartsız vatana feda etme destanı olarak tanımladı.

Yıldırım, "Sarıkamış, Çanakkale'nin altyapısıdır. O cesaretle, düşmanlara verilen o güçlü mesajla ülkemizin birlik ve beraberlik içinde fethedilemeyeceğini gösterdik." dedi.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da Sarıkamış şehitlerinin canlarını bu vatan uğruna feda ettiklerini vurguladı.

Bulut, "O günden sonra tüm Türkiye'de gerektiği zaman bölücü terör örgütüyle mücadelede, Kıbrıs'ta, Türk milleti, Anadolu insanı, vatanı, milleti bayrağı için canını feda etmekten çekinmedi. Bunun en güzel örneğini de 15 Temmuz'da 27 şehit veren Keçiören gösterdi. Bundan sonra da göstermeye devam edecek." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:33 Kaynak: AA

Mustafa Ak, Keçiören, Sarıkamış, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Boğazı'nda Çevre Felaketi Havadan Görüntülendi Son Dakika! 'Yurtta Sulh Konseyi' Davasında 2 Sanık İçin Tahliye Kararı Verildi

İlber Ortaylı'nın Gençlik Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığından Münbiç İçin Kritik Açıklama: Faaliyetlere Devam Edilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 20:26:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]