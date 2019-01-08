Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yılı

Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yılı

1 saat önce

Banaz'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla anma yürüyüşü düzenlendi.

Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yılı, System.String[]
Banaz'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla anma yürüyüşü düzenlendi.

Kaymakamlık önünden başlayan yürüyüş, şehit polis memuru Abdullah Bıyık'ın mezarı önüne kadar sürdü.

Şehitlikteki Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ın bir destan olduğunu vurgulayarak, "Şehitlik mertebesinin ne kadar kutsal olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bu programın hazırlanmasında emeği geçenlere ve bu soğuk havada bizlere eşlik eden herkese ve özellikle öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinliğin sonunda katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.

Yürüyüşe, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:44 Kaynak: AA

Kaymakamlık, Banaz, Sarıkamış, Güncel
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