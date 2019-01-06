Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yılı Anma Programı
1 saat önce
- Sarıkamış Şehitleri Anma Programı Programa katılanlar Çelenk bırakılması Saygı duruşu Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması Harita üzerinde anlatım yapılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması Sarıkamış şehitleri anılıyor KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış...
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:05 Kaynak: AA
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