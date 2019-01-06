Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yılı Anma Programı

Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yılı Anma Programı

1 saat önce

- Sarıkamış Şehitleri Anma Programı Programa katılanlar Çelenk bırakılması Saygı duruşu Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması Harita üzerinde anlatım yapılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması Sarıkamış şehitleri anılıyor KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış...

- Sarıkamış Şehitleri Anma Programı
Programa katılanlar
Çelenk bırakılması
Saygı duruşu
Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması
Harita üzerinde anlatım yapılması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması Sarıkamış şehitleri anılıyor
KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde anma programı düzenlendi. Düzenlenen programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:05 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Sarıkamış, Güncel
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