Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı - Son Dakika

Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı

6 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı, System.String[]

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında Sarıkamış Harekatı'nın Osmanlı İmparatorlu ile Ruslar arasında gerçekleşen bir kara çatışması olduğunu hatırlattı.

Osmanlı askerlerinin zorlu kış koşullarına rağmen savaşmak için yola çıktığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Osmanlı askerleri Ruslarla savaşmak üzere yola çıkmış, ancak harekat zorlu kış koşulları nedeniyle sadece 18 gün sürebilmiştir. Kafkas cephesinde tatbik edilen bu büyük harekat, uğranılan kayıplar sebebiyle tarihimizin en acı hadiselerinden biri olarak manevi bakımdan milletimizin kalbinde ve belleğinde önemli bir yere sahiptir. Harekatın başlamasının 105. yılında Sarıkamış'ta şehit olan binlerce askerimizi rahmetle anıyor, vatan savunması için zor koşullarda görevini yerine getiren tüm güvenlik güçlerimize minnetlerimizi sunuyor, selam ediyorum."

Namık Kemal Üniversitesi, Sarıkamış, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:18 Kaynak: AA
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