Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı - Son Dakika

Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı

6 saat önce

Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı, System.String[]

Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öksüz, mesajında, Sarıkamış Harekatı'nda vatanın korunması için canlarını hiçe sayan tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini belirtti.

Mehmetçiğin zor şartlarda mücadele ettiğini anımsatan Öksüz, "Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümünde, vatanımızın korunması milletimizin bekası ve şanlı al bayrağımız uğrunda canlarınızı hiç düşünmeden feda ederek bu aziz toprakları bizlere vatan kılan kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Muammer Türker, Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:50 Kaynak: AA
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