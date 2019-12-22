Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı - Son Dakika

Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öksüz, mesajında, Sarıkamış Harekatı'nda vatanın korunması için canlarını hiçe sayan tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini belirtti.

Mehmetçiğin zor şartlarda mücadele ettiğini anımsatan Öksüz, "Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümünde, vatanımızın korunması milletimizin bekası ve şanlı al bayrağımız uğrunda canlarınızı hiç düşünmeden feda ederek bu aziz toprakları bizlere vatan kılan kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.