Sarıkamış Harekatı'nın 106. Yılı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sarıkamış Harekatı'nın 106. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay mesajında, vatanı ve milleti uğruna Sarıkamış'ta ve başka cephelerde canlarını feda eden ecdadın torunu olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Askerlerin, vatan uğruna gözlerini kırpmadan Sarıkamış'ta şehit olduğunu vurgulayan Altay, "Şehadet şerbeti içen ve milletimizin gönlünde ulvi bir yere sahip olan şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kalbi vatan sevgisi ve imanla dolu askerlerimiz eksi 20'leri geçen soğuk ve metreleri aşan kara rağmen destansı bir mücadele ile komutanlarının verdiği emirlere uymakta bir saniye bile tereddüt etmemiş, olağanüstü kötü hava şartları ile mücadeleyi de cihadın bir gereği kabul etmiştir." ifadesini kullandı.

Çanakkale Zaferi'ne de değinen Altay, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de zafer kazanarak isimlerini tarihe altın harflerle yazdıran kahramanlarımız gibi Allahuekber Dağları'nda donarak canını vatan savunmasına feda eden Sarıkamış yiğitlerimize minnet borçluyuz. Onların vermiş olduğu şanlı mücadeleyi unutmayacağız, unutturmayacağız. 106. yılında Sarıkamış şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."