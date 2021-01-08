Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen 90 bin Mehmetçik için mevlit programı düzenlendi.
Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına riayet edilen programa, Kars Valisi Türker Öksüz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Öktem, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve il protokolü katıldı.
Mevlit, ilahilerin ardından Kars Müftüsü Yusuf Eviş'in şehitler için dua etmesiyle sona erdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı - Son Dakika