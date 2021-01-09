Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Ay Yıldızlı Tören Alanı
Bakanlar ve katılımcıların gelişi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun çelenk sunumu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in çelenk sunumu
Kuran-ı Kerim tilaveti
Sarıkamış Harekatı'nın anlatımı ve görsel sunum
Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün konuşması KARS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Ay Yıldızlı Tören Alanı'nda gerçekleştirilen programa katıldı.
Kaynak: AA
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