Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Ay Yıldızlı Tören Alanı

Bakanlar ve katılımcıların gelişi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun çelenk sunumu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in çelenk sunumu

Kuran-ı Kerim tilaveti

Sarıkamış Harekatı'nın anlatımı ve görsel sunum

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün konuşması KARS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Ay Yıldızlı Tören Alanı'nda gerçekleştirilen programa katıldı.