Son dakika haber... Sarıkamış, harekatın 106. yılı etkinliklerine hazırlanıyor - KARS - Son Dakika

Son dakika haber... Sarıkamış, harekatın 106. yılı etkinliklerine hazırlanıyor - KARS

31.10.2020 11:23

Edinilen son dakika haberine göre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve on binlerce askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri hazırlıkları sürüyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve on binlerce askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri hazırlıkları sürüyor.

Sarıkamış ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun 1915'te Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yörede yaşanan çatışmalar ve dondurucu soğuklar yüzünden şehit olan askerler, Ocak 2021'de anılacak.

Söz konusu harekatın yapıldığı ay olan ocakta her yılın ilk haftasında organize edilen anma etkinlikler kapsamında, üç gün süren etkinliklerde genç-yaşlı binlerce kişinin katılımıyla Sarıkamış'ta "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" anma yürüyüşü düzenleniyor.

Bu yıl da aynı tarihlerde yapılacak etkinlikler çerçevesinde binlerce ziyaretçinin akın etmesi beklenen ilçede, etkinliklerin yapılacağı yürüyüş yolları ve araçların kullandığı yollar asfaltlandı.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl ülkenin dört bir tarafından Sarıkamış Şehitleri'ni anmak için vatandaşların ilçeye geldiğini, program kapsamında Kızılçubuk Toplanma Alanı'na çıkılarak buradan Sarıkamış Şehitleri'ni anma yürüyüşü gerçekleştirildiğini söyledi.

Kızılçubuk Toplanma Alanı'na araçların güvenli şekilde çıkabilmesi için yeniden asfalt yol yapıldığını anlatan Koşal, "Sarıkamış'ın çetin kış şartlarında daha güvenilir şekilde araçların bu güzergahtan çıkması için İl Özel İdaresi ekiplerimiz ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğümüzün ortak yürütmüş olduğu proje ile yaklaşık 7 kilometrelik yol ve toplanma alanında asfaltlama çalışması yapıldı. Bunun bize kışın büyük faydası oluyor çünkü anma etkinliklerinin yapıldığı bu alanda daha önce asfalt yokken özellikle büyük otobüs tarzı arabalarımızın çıkışında sıkıntılar yaşanıyordu. Bu seneden itibaren bu sorunlarımızı gidermiş olacağız. Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü'nü daha güvenilir ortamda yapma imkanı bulacağız." dedi.

Yolun maliyeti yaklaşık 29 milyon lirayı buldu

Koşal, yapımı tamamlanan yolun dağın eteğinde yapıldığını, menfez ve asfalt çalışmalarının en iyi şekilde yapıldığını ifade ederek, "Yaklaşık 20 milyon liranın üzerinde bir maliyetle İl Özel İdaresi ekiplerimiz buradaki çalışmasını tamamladı. Akabinde Karayolları Bölge Müdürlüğümüzce sıcak asfalt şeklinde, yani en kaliteli şekilde kalınlığı 10 ile yer yer 15 santimetreyi bulan bir kalınlıkta çok güzel bir asfalt çalışması tamamlandı. Yaklaşık 9 milyon liraya yakın da Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün bu çalışmada bir maliyeti oldu." diye konuştu.

Sarıkamış Harekatı Kafkas Cephesi Tanıtım ve Araştırma Merkezi'nde sona doğru

Sarıkamış Harekatı Kafkas Cephesi Tanıtım ve Araştırma Merkezi inşaatının fiziki olarak tamamlandığını, müze kısmındaki tefrişat tamamlandığında da yakın bir zamanda buranın açılışını gerçekleştireceklerini anlatan Koşal, şunları kaydetti:

"Bu anlamda hem asfaltlama çalışmamızda hem de ilçemize yapılan yatırımlarda her zaman desteklerini hissettiğimiz başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, sayın Valimize, bölge milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz."

İlçedeki Yukarı Sarıkamış İstasyon Mahallesi'nde yapımı süren ve yaklaşık 11 bin 170 metrekarelik kapalı alana sahip olan Sarıkamış Harekatı Kafkas Cephesi Tanıtım ve Araştırma Merkezi'nde, 1915 Panorama Salonu, 350 kişilik konferans salonu, Kafkas Cephesi Araştırma Merkezi, sergileme ve fuaye alanı, idare binası ve mescit ile Ermeni mezalimini kabartma teknikleri kullanılarak anlatan, görsel içerikli panorama salonları da yer alacak.

Merkezde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerlere dair bilgiler verilip fedakarlıkları ziyaretçilere anlatılarak gelecek kuşaklara aktarılacak.

Son dakika haber... Sarıkamış, harekatın 106. yılı etkinliklerine hazırlanıyor - KARS
Son dakika haber... Sarıkamış, harekatın 106. yılı etkinliklerine hazırlanıyor - KARS
Son dakika haber... Sarıkamış, harekatın 106. yılı etkinliklerine hazırlanıyor - KARS
Son dakika haber... Sarıkamış, harekatın 106. yılı etkinliklerine hazırlanıyor - KARS

Sarıkamış, Osmanlı, Şehit, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sarıkamış, harekatın 106. yılı etkinliklerine hazırlanıyor - KARS - Son Dakika


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